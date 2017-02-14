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Бишкекчанина разыскивают по линии ИнтерполаБишкекчанина разыскивают по линии ИнтерполаВ одном из районов Оша 15 февраля не будет газаВ одном из районов Оша 15 февраля не будет газа

Премьер-министр освободил и назначил акимов некоторых районов

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410061-ru.html

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14 февраля 2017, 19:08       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков освободил и назначил акимов некоторых районов, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Так согласно распоряжениям главы правительства назначены:
- Дуйшобаев Бектеналы Бошкоевич - главой государственной администрации – акимом Манасского района Таласской области;
- Маматаев Эркинбек Садирбекович- главой государственной администрации – акимом Ноокенского района Джалал-Абадской области.
Между тем согласно поданным заявлениям освобождены:
- Осмонов Абдрахман Куватович от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Ноокенского района Джалал-Абадской области;
- Айтиев Бекполот Баратович от должности главы государственной администрации – акима Ноокатского района Ошской области.

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