Премьер-министр освободил и назначил акимов некоторых районов

14 февраля 2017, 19:08 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков освободил и назначил акимов некоторых районов, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Так согласно распоряжениям главы правительства назначены:

- Дуйшобаев Бектеналы Бошкоевич - главой государственной администрации – акимом Манасского района Таласской области;

- Маматаев Эркинбек Садирбекович- главой государственной администрации – акимом Ноокенского района Джалал-Абадской области.

Между тем согласно поданным заявлениям освобождены:

- Осмонов Абдрахман Куватович от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Ноокенского района Джалал-Абадской области;

- Айтиев Бекполот Баратович от должности главы государственной администрации – акима Ноокатского района Ошской области.