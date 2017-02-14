Въехала в Кыргызстан и пропала — милиция разыскивает казахстанку

14 февраля 2017, 19:32 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Разыскивается без вести пропавшая гражданка Казахстана, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

19-летняя Алтынай Галымова, проживающая в селе Жосалы Кызылординской области РК, 4 февраля этого года пересекла границу через КПП "Ак-Жол" и пропала без вести.

Ее приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвечены, глаза карие.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят звонить в дежурную часть ГУВД Чуйской области по следующим номерам телефонов: (0312) 43-01-27, (0557) 46-46-64, (0708) 01-70-59, (0554) 49-25-28.