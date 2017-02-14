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"Убитая" в Анкаре кыргызстанка: я в шоке от такой новости"Убитая" в Анкаре кыргызстанка: я в шоке от такой новостиБишкекчанина разыскивают по линии ИнтерполаБишкекчанина разыскивают по линии Интерпола

Въехала в Кыргызстан и пропала — милиция разыскивает казахстанку

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410060-ru.html

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14 февраля 2017, 19:32       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Разыскивается без вести пропавшая гражданка Казахстана, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
19-летняя Алтынай Галымова, проживающая в селе Жосалы Кызылординской области РК, 4 февраля этого года пересекла границу через КПП "Ак-Жол" и пропала без вести.
Ее приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвечены, глаза карие.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят звонить в дежурную часть ГУВД Чуйской области по следующим номерам телефонов: (0312) 43-01-27, (0557) 46-46-64, (0708) 01-70-59, (0554) 49-25-28.

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