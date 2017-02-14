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Убийство кыргызстанки в Анкаре не подтверждено - МИДУбийство кыргызстанки в Анкаре не подтверждено - МИД16 председателей местных судов принимают участие в пилотном тренинге16 председателей местных судов принимают участие в пилотном тренинге

Посольство КР в Турции проверяет информацию об убийстве кыргызстанки в Анкаре

Источник:
http://knews.kg/2017/02/posols...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410059-ru.html

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Убийство кыргызстанки в Анкаре не подтверждено - МИД

14 февраля 2017, 18:42       Комментарии

В связи с появлением в социальных сетях информации о том, что в Анкаре в районе улицы Кызылай убита гражданка Кыргызстана Посольство КР в Турции начало и проводит работу по установлению возможной гибели девушки, сообщает пресс-служба МИДа.
Сотрудники посольства накануне посетили все рестораны и кафе, которые преимущественно посещают граждане стран Центральной Азиии, а также граждане КР, однако никто не подтвердил информацию о том, что в данном районе в эти или другие дни была убита гражданка КР или других стран ЦА.
"Посольство в целях получения официальной информации встретилось с районым управлением полиции района Чанкайя, в округ которого входит улица Кызылай, которые также не подтвердили информацию о том, что в этом районе в недавнее время была убита гражданка КР или других стран Центральной Азии, в ином случае посольство было бы незамедлительно проинформировано. Диппредставительство продолжает работу по изучению данной информации", – говорится в сообщении.
Между тем посол Жунусов сообщил кыргызским СМИ, что выяснением деталей занимается его советник Медер Абакиров.
По его словам, информация появилась на "Фейсбуке", но ни имя, ни фамилия погибшей неизвестны. Есть информация, что в одном из ресторанов Анкары был конфликт, где погибли люди, но в нем участвовали только мужчины.

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