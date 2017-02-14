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Жителей Оша ожидает отключение газаЖителей Оша ожидает отключение газаПосольство КР в Турции проверяет информацию об убийстве кыргызстанки в АнкареПосольство КР в Турции проверяет информацию об убийстве кыргызстанки в Анкаре

Убийство кыргызстанки в Анкаре не подтверждено - МИД

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ubiistvo-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410057-ru.html

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Посольство КР в Турции проверяет информацию об убийстве кыргызстанки в Анкаре

14 февраля 2017, 18:56       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Убийство кыргызстанки в Анкаре не подтверждено, сообщает пресс-служба МИД КР.
По ее информации, в связи с появлением в социальных сетях информации о том, что в Анкаре в районе улицы Кызылай была убита гражданка Кыргызстана Посольство КР в Турции незамедлительно начало и проводит работу по установлению возможной гибели гражданки.
Сотрудники Посольства с утра 13 февраля т.г. посетили все рестораны и кафе, которые преимущественно посещают граждане стран Центральной Азии, а также граждане КР, однако никто не подтвердил информацию о том, что в данном районе в эти или другие дни была убита гражданка КР или других стран Центральной Азии.
"Посольство в целях получения официальной информации встретилось с районным управлением полиции района Чанкайя, в округ которого входит улица Кызылай, которые также не подтвердили информацию о том, что в этом районе в недавнее время была убита гражданка КР или других стран Центральной Азии, в ином случае Посольство было бы незамедлительно проинформировано", - отметили в МИД.
Министерство продолжает работу по изучению данной информации.

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