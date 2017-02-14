День 14 Февраля: Борьба с коррупцией добралась до СДПК

14 февраля 2017, 18:35 Комментарии

На борьбу с преступностью, ДТП и электронным регистрированием преступлений в Кыргызстане времени и денег не жалеют - проект "Безопасный город" внедряют 5-ый год, а затраты могли достигнуть $85 млн.

Вокруг проекта погорело много людей - бывший глава МВД Зарылбек Рысалиев говорил, что после победы китайской компании "к нему зашли с шампанским". Тогда минюст усмотрел в первом тендере коррупцию. По второму тендеру руководство МВД переругалось публично, а судебные процессы до сих продолжаются.

Затем за дело взялся новый премьер-министр Жээнбеков. При нем решили изменить схему финансирования - внедрить проект при помощи местных властей. Даже сделали показательные слайды с мэрией Бишкека. В прошлом месяце вице-премьер-министр Разаков сказал, что деньги найдут в республиканском бюджете.

В итоге по факту получается, что с коррупцией, преступностью и смертью на дорогах никто не хочет и не может бороться. Но самую непосильную ношу на себя взвалил новый министр внутренних дел Исраилов, который при назначении в октябре прошлого года пообещал за год исправить ситуацию с проектом "Безопасный город".

Очередной шаг в интеграции в ЕАЭС застал всех врасплох - с 12 февраля 2017 года нужно получать свидетельство о безопасности конструкции авто из третьих стран. Сначала "интеграция" накрыла автолюбителей, которые до ночи пытались успеть зарегистрировать свои авто.

Затем в дело вступило правительство - оно опровергло слухи, что для регистрации автомобиля нужно ехать в соседнюю страну в испытательную лабораторию, но признало, что такой лаборатории в Кыргызстане нет. Это звучит примерно так - ты не обязан проситься в туалет к соседу, но туалета у тебя нет.

Более того, правительство даже не знает, сколько будет стоить новая услуга. Словом, покупайте "Ладу-Калину", чтобы не обделаться в штаны.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызстана из фракции СДПК Музаффара Исакова. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 303 (Коррупция) Уголовного кодекса - продал 14,34 гектара земли.

Исаков был главой Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района с 2010 года, пока не стал депутатом в прошлом году. Весной 2015 года Генпрокуратура сообщила, что возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц айыльного округа Таш-Булак за злоупотребление должностными полномочиями - продавали земли сельхозназначения под строительство домов.

Летом 2015 года госадминистрация Сузакского района объявила выговор главе Таш-Булакского айыл окмоту за нарушение очередности выдачи участков земли местным жителям, ранее принадлежавших узбекскому сепаратисту Кадыржану Батырову.

Кроме того, по словам жаловавшегося президенту брата Батырова, Таш-Булакский айыл окмоту также был замешан в сокрытии дома Кадырова с последующей передачей его в собственность Санжара Бакиева.

В разграблении имущества Батырова оппозиция винит власти. В качестве примера приводит создание ГП "Элдик", руководителем которого является Нурмамат Сулайманов - номер 73 в списке кандидатов СДПК в ЖК. Публичная борьба с коррупцией могла бы повысить рейтинг партии в регионе. Кроме того, обвинения, что власти могут бороться только с оппонентами, не будет теперь таким однозначным.

Также нельзя исключать другую версию - внутрипартийное соперничество среди местных элит. Ситуация, например, в Жалал-Абадском горкенеше патовая - СДПК с 11 мандатами с трудом со второй попытки сумела создать правящую коалицию.