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Новости Кыргызстана

День 14 Февраля: Борьба с коррупцией добралась до СДПКДень 14 Февраля: Борьба с коррупцией добралась до СДПК

16 председателей местных судов принимают участие в пилотном тренинге

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410054-ru.html

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14 февраля 2017, 18:36       Комментарии

Высшая школа правосудия при Верховном суде совместно с проектом Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике" 13-14 февраля 2017 года проводит пилотный тренинг для впервые избранных председателей местных судов КР I инстанции. Об этом сообщила пресс-служба ВС.
В качестве тренеров выступают председатель Свердловского районного суда Бишкека Эльвира Джаркеева; председатель Аламединского районного суда Чуйской области Азамат Узакбаев; а также международные эксперты проекта ЕС, судьи в отставке из Германии Манфред Верт и Хельмут Палдэ.
С приветственной речью на открытии тренинга выступили заместитель председателя Верховного суда Анархан Базаралиева, и.о. директора Высшей школы правосудия Р.Тургунбаева, руководитель проекта ЕС "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике" Стефанос Кареклас и ключевой эксперт проекта ЕС по электронному правосудию и управлению судами Кристоф Копецки.

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