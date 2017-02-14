16 председателей местных судов принимают участие в пилотном тренинге

14 февраля 2017, 18:36 Комментарии

Высшая школа правосудия при Верховном суде совместно с проектом Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике" 13-14 февраля 2017 года проводит пилотный тренинг для впервые избранных председателей местных судов КР I инстанции. Об этом сообщила пресс-служба ВС.

В качестве тренеров выступают председатель Свердловского районного суда Бишкека Эльвира Джаркеева; председатель Аламединского районного суда Чуйской области Азамат Узакбаев; а также международные эксперты проекта ЕС, судьи в отставке из Германии Манфред Верт и Хельмут Палдэ.

С приветственной речью на открытии тренинга выступили заместитель председателя Верховного суда Анархан Базаралиева, и.о. директора Высшей школы правосудия Р.Тургунбаева, руководитель проекта ЕС "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике" Стефанос Кареклас и ключевой эксперт проекта ЕС по электронному правосудию и управлению судами Кристоф Копецки.