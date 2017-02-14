Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

К нам не обращались — Нацбанк об "отказе" терминалов принимать новые сомыК нам не обращались — Нацбанк об "отказе" терминалов принимать новые сомыПравительству дали месяц на исполнение решения Конституционной палатыПравительству дали месяц на исполнение решения Конституционной палаты

Активиста Ондуруша Токтонасырова задержала милиция

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/aktivi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410053-ru.html

Похожие новости

Экспорт угля невозможен без документов. Пограничники задержали нарушителей

Милиция просит оказать содействие в опознании трупа (осторожно, фото!)

Милиционеры раскрыли дерзкое ограбление

Собрались после пятничного намаза — задержаны 8 членов "Хизб ут-Тахрир"

МВД: Задержаны активные члены религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"

14 февраля 2017, 17:59       Комментарии

Возле Белого дома, при проведении мирной акции протеста, задержали гражданского активиста Ондуруша Токтонасырова. Об этом K-News сообщил сам активист.
По его словам, его задержали незаконно и безосновательно. "Я проводил мирную акцию возле Белого дома по поводу новой выпущенной 200-сомовой купюре. Я считаю, что скошенные глаза великого классика на банкноте, это не правильно. А председатель Национального банка КР должен уйти в отставку, ведь это не мелочь, речь идет о национальной валюте", − рассказал активист.
Он отметил, что не прошло и 20 минут после начала акции протеста, как к нему подошли сотрудники милиции, которые насильно затащив в служебную машину, увезли в ГУВД Бишкека.
"Милиционеры вели себя агрессивно, называли хулиганом и террористом. Меня закрыли в комнате, я им сразу сказал, что без своего адвоката я разговаривать не буду, и после того как он приехал и все объяснил, меня отпустили",− сообщил  Токтонасыров.
Активист добавил, что это задержание его не остановит, и он намерен создать движение в поддержку чести и достоинства Алыкула Осмонова.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум