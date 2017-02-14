Активиста Ондуруша Токтонасырова задержала милиция

14 февраля 2017, 17:59 Комментарии

Возле Белого дома, при проведении мирной акции протеста, задержали гражданского активиста Ондуруша Токтонасырова. Об этом K-News сообщил сам активист.

По его словам, его задержали незаконно и безосновательно. "Я проводил мирную акцию возле Белого дома по поводу новой выпущенной 200-сомовой купюре. Я считаю, что скошенные глаза великого классика на банкноте, это не правильно. А председатель Национального банка КР должен уйти в отставку, ведь это не мелочь, речь идет о национальной валюте", − рассказал активист.

Он отметил, что не прошло и 20 минут после начала акции протеста, как к нему подошли сотрудники милиции, которые насильно затащив в служебную машину, увезли в ГУВД Бишкека.

"Милиционеры вели себя агрессивно, называли хулиганом и террористом. Меня закрыли в комнате, я им сразу сказал, что без своего адвоката я разговаривать не буду, и после того как он приехал и все объяснил, меня отпустили",− сообщил Токтонасыров.

Активист добавил, что это задержание его не остановит, и он намерен создать движение в поддержку чести и достоинства Алыкула Осмонова.