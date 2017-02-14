Генсек ТюркПА прибывает в Бишкек

14 февраля 2017, 18:15 Комментарии

Накануне в секретариате Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) состоялась встреча посла КР Айджигита Буранова с генеральным секретарем ТюркПА Жандосом Асановым, сообщает пресс-служба МИДа.

Генсек ТюркПА дал высокую оценку итогам рабочего визита глав парламентов Кыргызстана, Казахстана и Турции, которые приняли участие в церемонии открытия нового здания Секретариата ТюркПА.

"Стороны обсудили предстоящий визит Асанова в Бишкек 16-17 февраля для проведения консультаций в Жогорку Кенеше по активизации межпарламентского сотрудничества в рамках ТюркПА и организацию ряда встреч с руководителями заинтересованных ведомств КР, в том числе в Дипломатической академии МИД КР имени Казы Дикамбаева и Национальном институте стратегических исследований Кыргызской Республики (НИСИ КР)", – говорится в сообщении.