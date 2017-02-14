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Кыргызстан с визитом посетит генсек ТюркПА Жандос АсановКыргызстан с визитом посетит генсек ТюркПА Жандос АсановК нам не обращались — Нацбанк об "отказе" терминалов принимать новые сомыК нам не обращались — Нацбанк об "отказе" терминалов принимать новые сомы

Генсек ТюркПА прибывает в Бишкек

Источник:
http://knews.kg/2017/02/gensek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410052-ru.html

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14 февраля 2017, 18:15       Комментарии

Накануне в секретариате Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) состоялась встреча посла КР Айджигита Буранова с генеральным секретарем ТюркПА Жандосом Асановым, сообщает пресс-служба МИДа.
Генсек ТюркПА дал высокую оценку итогам рабочего визита глав парламентов Кыргызстана, Казахстана и Турции, которые приняли участие в церемонии открытия нового здания Секретариата ТюркПА.
"Стороны обсудили предстоящий визит Асанова в Бишкек 16-17 февраля для проведения консультаций в Жогорку Кенеше по активизации межпарламентского сотрудничества в рамках ТюркПА и организацию ряда встреч с руководителями заинтересованных ведомств КР, в том числе в Дипломатической академии МИД КР имени Казы Дикамбаева и Национальном институте стратегических исследований Кыргызской Республики (НИСИ КР)", – говорится в сообщении.

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