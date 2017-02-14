Нацбанк Кыргызстана подвел итоги 2016 года

14 февраля 2017, 18:28 Комментарии

В 2016 году денежно-кредитная политика Национального банка носила стимулирующий характер. В условиях замедления экономики страны с марта 2016 года главный банк страны начал понижать свои основные процентные ставки.

Учетная ставка в 2016 году снижалась 4 раза, за год ее размер уменьшился в два раза с 10% до 5%.

Учетная ставка – ставка процента, под который НБКР предоставляет кредиты коммерческим банкам. При этом, чем выше учетная ставка Национального банка, тем более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставляемый клиентам кредиты.

"Понижение учетной ставки позволит в долгосрочном периоде поддержать внутреннее производство и экспорт", – заявил на пресс-конференции председатель Нацбанка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

Национальный банк для целей стимулирования реального сектора экономики в 2016 году продолжил предоставление кредитных ресурсов. Общий объем предоставленных средств составил около 6 млрд сомов, включая кредит в размере 1,9 млрд сомов банковскому сектору в рамках реализации "Программы по конвертации ипотечных кредитов в инвалюте в сомы".

Показатель долларизации (процесс замещения нацвалюты американским долларом) экономики в 2016 году достиг исторических минимумов. Так, долларизация кредитов на конец 2016 года составила 44,5% и снизилась на 10,5%, а долларизация депозитов – 51,0% и снизилась на 14,6%.

Снижение долларизации экономики было обусловлено мерами, принятыми правительством и Нацбанком, в частности:

– все цены на товары и услуги внутри страны были указаны в национальной валюте;

– были снижены размеры обязательных резервных требований в нацвалюте, а в иностранной наоборот повышены;

– введены нормативы РППУ (резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков) по вновь выданным кредитам в зависимости от валюты дохода клиента;

– реструктурированы и трансформированы ипотечные кредиты, выданные в иностранной валюте в национальную.

"Денежная база в 2016 год выросла на 27,6 процента и составила 85,6 млрд сомов таким образом достигнув своего исторического максимума. Продолжал постепенно увеличиваться коэффициент монетизации экономики – до 32,2%", – отметили в Нацбанке Кыргызстана.

В 2016 году была продолжена реализация Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов.

"В 2016 году через межбанковские платежные системы (ГСРРВ и СПК) было проведено 4,1 млн платежей. Общее количество платежных карт в республике увеличилось на 34,8% до 1,6 млн штук, в том числе 579,6 тыс. карт по национальной системе "Элкарт"", – сказал Абдыгулов.

Отметим, банковские платежные карты принимаются к обслуживанию в 1,3 тыс. банкоматах и 7,1 тыс. терминалах по всей республике.

Добавим, в Кыргызстане по данным на 1 января 2017 года действует 25 коммерческих банков и 324 филиала комбанков.

"По результатам надзорной деятельности Национальным банком в 2016 году был наложен штраф и выставлено требование о смене должностного лица в одном банке, в двух банках введен режим прямого банковского надзора", – подчеркнул председатель Нацбанка.

В целях укрепления финансовой системы и повышения доверия населения были установлены требования по поэтапному увеличению минимального размера капитала банков.

В 2016 году всеми коммерческими банками эти требования были выполнены.

По итогам ушедшего года банковской системой получена чистая прибыль в размере 893,2 млн сомов.

"Суммарные активы банковской системы выросли с начала года на 0,08% и составили 178,2 млрд сомов, а обязательства банковской системы снизились с начала года на 1,6% и составили 149,6 млрд сомов. Общая депозитная база банковской системы составила 107,1 млрд сом, сократившись с начала года на 4,1%", – информирует Нацбанк КР.