Кыргызстан с визитом посетит генсек ТюркПА Жандос Асанов

14 февраля 2017, 18:21 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В Секретариате Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) накануне состоялась встреча посла КР в Азербайджане Айджигит Буранова с Генеральным секретарем ТюркПА Жандосом Асановым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе беседы Генеральный секретарь ТюркПА дал высокую оценку итогам рабочего визита глав парламентов Кыргызстана, Казахстана и Турции, которые приняли участие в церемонии открытия нового здания Секретариата ТюркПА. Он выразил удовлетворение своей встречей с Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбековым 21 и 22 декабря прошлого года и положительно высказался в адрес депутатов Жогорку Кенеш КР за их активное участие в деятельности ТюркПА.

Стороны обсудили предстоящий визит Генерального секретаря ТюркПА в Бишкек 16-17 февраля для проведения консультаций в Жогорку Кенеш КР по активизации межпарламентского сотрудничества в рамках ТюркПА и организацию ряда встреч с руководителями заинтересованных ведомств КР, в том числе в Дипломатической академии МИД КР имени Казы Дикамбаева и Национальном институте стратегических исследований Кыргызской Республики (НИСИ КР).