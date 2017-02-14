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Нацбанк Кыргызстана подвел итоги 2016 годаНацбанк Кыргызстана подвел итоги 2016 годаГенсек ТюркПА прибывает в БишкекГенсек ТюркПА прибывает в Бишкек

Кыргызстан с визитом посетит генсек ТюркПА Жандос Асанов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410050-ru.html

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14 февраля 2017, 18:21       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В Секретариате Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) накануне состоялась встреча посла КР в Азербайджане Айджигит Буранова с Генеральным секретарем ТюркПА Жандосом Асановым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе беседы Генеральный секретарь ТюркПА дал высокую оценку итогам рабочего визита глав парламентов Кыргызстана, Казахстана и Турции, которые приняли участие в церемонии открытия нового здания Секретариата ТюркПА. Он выразил удовлетворение своей встречей с Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбековым 21 и 22 декабря прошлого года и положительно высказался в адрес депутатов Жогорку Кенеш КР за их активное участие в деятельности ТюркПА.
Стороны обсудили предстоящий визит Генерального секретаря ТюркПА в Бишкек 16-17 февраля для проведения консультаций в Жогорку Кенеш КР по активизации межпарламентского сотрудничества в рамках ТюркПА и организацию ряда встреч с руководителями заинтересованных ведомств КР, в том числе в Дипломатической академии МИД КР имени Казы Дикамбаева и Национальном институте стратегических исследований Кыргызской Республики (НИСИ КР).

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