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К нам не обращались — Нацбанк об "отказе" терминалов принимать новые сомы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410049-ru.html

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14 февраля 2017, 18:12       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Национальный банк КР прокомментировал проблему "отказа" платежных терминалов принимать новые банкноты.
Ранее читатель прислал агентству Sputnik Кыргызстан на WhatsApp-канал видео, запечатлевшее, что терминал не принимает новую 200-сомовую купюру. В ОсОО "Мобильник" которому принадлежит значительная часть терминалов в Бишкеке, подтвердили, что новые банкноты техника еще "не знает". В компании объяснили, что ранее Нацбанк выдал лишь копии банкнот с надписью "образец".
В свою очередь финансовый регулятор ответил, что выдал "Ассоциации операторов платежных систем KG" по 50 образцов модифицированных банкнот номиналом 200, 500 и 1 000 сомов. Образцы предоставлены для адаптации и тестирования терминалов на предмет точности распознавания.
"ОсОО "Мобильник" является членом данной ассоциации. Компания не обращалась с отдельным запросом о предоставлении образцов модифицированных банкнот для адаптации платежных терминалов", - сказали в НБ.
В ведомстве пояснили, что выданные образцы являются эталоном банкнот национальной валюты, так как изготавливаются по технологии производства подлинных купюр.
С 1 января Нацбанк КР выпустил в обращение модифицированные купюры номиналом 200, 500 и 1 000 сомов.
Какой получилась новая 200-сомовая банкнота, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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