К нам не обращались — Нацбанк об "отказе" терминалов принимать новые сомы

14 февраля 2017, 18:12 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Национальный банк КР прокомментировал проблему "отказа" платежных терминалов принимать новые банкноты.

Ранее читатель прислал агентству Sputnik Кыргызстан на WhatsApp-канал видео, запечатлевшее, что терминал не принимает новую 200-сомовую купюру. В ОсОО "Мобильник" которому принадлежит значительная часть терминалов в Бишкеке, подтвердили, что новые банкноты техника еще "не знает". В компании объяснили, что ранее Нацбанк выдал лишь копии банкнот с надписью "образец".

В свою очередь финансовый регулятор ответил, что выдал "Ассоциации операторов платежных систем KG" по 50 образцов модифицированных банкнот номиналом 200, 500 и 1 000 сомов. Образцы предоставлены для адаптации и тестирования терминалов на предмет точности распознавания.

"ОсОО "Мобильник" является членом данной ассоциации. Компания не обращалась с отдельным запросом о предоставлении образцов модифицированных банкнот для адаптации платежных терминалов", - сказали в НБ.

В ведомстве пояснили, что выданные образцы являются эталоном банкнот национальной валюты, так как изготавливаются по технологии производства подлинных купюр.

С 1 января Нацбанк КР выпустил в обращение модифицированные купюры номиналом 200, 500 и 1 000 сомов.

Какой получилась новая 200-сомовая банкнота, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>