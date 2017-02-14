Омбудсмен взял на контроль дело о смерти бывшего депутата

14 февраля 2017, 17:47 Комментарии

12 августа 2015 года в селе Терек Нарынской области в одном из сараев найдено тело бывшего депутата Терекского сельского совета С.Чоюбекова. По данному факту проведено расследование, по результатам которого 4 раза отказано в возбуждении уголовного дела, как районным ОВД, так и областным ОВД, основываясь на том, что данный факт является суицидом. Однако родственники Чоюбекова не согласились с данным решением и обратились в суд, сообщает пресс-служба акыйкатчы.

4 марта 2016 года, решением Ак-Талинского районного суда, постановление следователя РОВД Г.Болотовой об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.

"После чего районной прокуратурой обжаловано данное решение и дело дошло до Верховного суда КР. По данному факту проведено несколько экспертиз. Согласно заключению последней комиссионной экспертизы, определено, что смерть С.Чоюбекова могла наступить от механической асфиксии в результате сдавливания органов шеи петлей при удавлении. В результате, Верховный суд КР оставил в силе решение Ак-Талинского районного суда от 4 марта 2016 года. Однако, не смотря на все решения судов, Ак-Талинский как районный, так и областной ОВД по сей день не исполняют решения суда и неоднократные требования, которые указаны в представлениях Генпрокуратуры", – говорится в сообщении.

По данному делу 19 декабря 2016 года сотрудники института омбудсмена провели мониторинг судебного процесса. Нарынский городской суд вынес решение о необходимости проведения следственных мероприятий по данному вопросу.

В настоящее время дело находится на личном контроле у Кубата Оторбаева.