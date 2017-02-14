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В День влюбленных 175 пар связали себя узами брака

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355397_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410047-ru.html

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14 февраля 2017, 17:44       Комментарии

14 февраля в Кыргызстане зарегистрировали свой брак 175 влюбленных пар, из них 17 - в Бишкеке. Об этом сообщает Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС.
Также ГРС приводит статистику регистрации браков за 2016 год. В прошлом году было зарегистрировано 48 тыс. 936 браков. Согласно данным регистрации актов гражданского состояния, за аналогичный период 2015 года данный показатель составлял 51 тыс. 858 браков. То есть на 2 тыс. 922 больше, чем за 2016 год.

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