В День влюбленных 175 пар связали себя узами брака

14 февраля 2017, 17:44 Комментарии

14 февраля в Кыргызстане зарегистрировали свой брак 175 влюбленных пар, из них 17 - в Бишкеке. Об этом сообщает Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС.

Также ГРС приводит статистику регистрации браков за 2016 год. В прошлом году было зарегистрировано 48 тыс. 936 браков. Согласно данным регистрации актов гражданского состояния, за аналогичный период 2015 года данный показатель составлял 51 тыс. 858 браков. То есть на 2 тыс. 922 больше, чем за 2016 год.