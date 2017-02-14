Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Узбекистане проходят гастроли ошского театра им.БабураВ Узбекистане проходят гастроли ошского театра им.БабураВ День влюбленных 175 пар связали себя узами бракаВ День влюбленных 175 пар связали себя узами брака

Участок улицы Фере в Бишкеке закроют до середины марта

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355398_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410046-ru.html

Похожие новости

16 председателей местных судов принимают участие в пилотном тренинге

Генсек ТюркПА прибывает в Бишкек

Потребуется 2,5 года на полную реконструкции дороги Бишкек - Кара-Балта

В Бишкеке в связи с ремонтом газопровода будет закрыта улица Фере

На дорогах Бишкека намерены установить комплексы фото- и видеофиксации

14 февраля 2017, 17:47       Комментарии

В связи с ремонтом газопровода улица Фере будет закрыта для движения автотранспорта.
С 14 февраля будет закрыто дорожное движение на улице Фере к востоку от улицы Элебесова.
Как сообщает филиал "Бишкекгаз" компании "Газпром Кыргызстан", закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе среднего давления Д-426 мм. Ремонт продолжится до середины марта 2017 года.
Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум