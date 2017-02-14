Участок улицы Фере в Бишкеке закроют до середины марта

14 февраля 2017, 17:47 Комментарии

В связи с ремонтом газопровода улица Фере будет закрыта для движения автотранспорта.

С 14 февраля будет закрыто дорожное движение на улице Фере к востоку от улицы Элебесова.

Как сообщает филиал "Бишкекгаз" компании "Газпром Кыргызстан", закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе среднего давления Д-426 мм. Ремонт продолжится до середины марта 2017 года.

Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.