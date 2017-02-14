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Правительству дали месяц на исполнение решения Конституционной палаты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355370_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410045-ru.html

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14 февраля 2017, 17:52       Комментарии

Сегодня, 14 февраля, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассмотрел исполнение постановления Жогорку Кенеша "О поручении правительству КР по вопросу исполнения решений Конституционной палаты Верховного суда КР".
Отметим, в прошлый раз во время рассмотрения этого вопроса на данном комитете на заседание не явился вице-премьер-министр Олег Панкратов, который является докладчиком. В связи с чем депутаты даже предлагали освободить его от должности. Однако затем обсудив вопрос, комитет вынес решение заслушать его, прежде чем снимать с должности.
В частности, среди решений есть вопрос, который касается о национализации некоторых объектов в стране.
"Из 61 пункта ни один не исполнен. По вопросу с "Аврора Грин" написано размыто. Коттеджи были национализированы, а владельцы подали в суд и он дал размытое поручение", - заступился за вице-премьера депутат Алмамбет Шыкмаматов.
Депутат Исхак Масалиев добавил, что вопросы надо решать по закону, а Панкратов не выполняет свою функцию. Затем он предложил снова рассмотреть ответственность вице-премьера.
На что Панкратов попросил дать еще месяц, и в итоге депутаты проголосовали "за".

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