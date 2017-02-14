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В Узбекистане проходят гастроли ошского театра им.Бабура

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410044-ru.html

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В Бишкеке проходит форум оппозиции

14 февраля 2017, 17:48       Комментарии

Ташкент, 14 февраля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура приехал в Узбекистан после 12-летнего перерыва, сообщают сегодня местные СМИ.
По словам директора театра Набижона Мамаджанова, гастроли организованы по предложению и при содействии правительства Узбекистана. "Мы подготовили спектакль "Айкол Манас". С ним в течение недели планируем выступить на сценах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей", - сказал он.
Гастроли театра продлится до 17 февраля.

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