В Узбекистане проходят гастроли ошского театра им.Бабура

14 февраля 2017, 17:48 Комментарии

Ташкент, 14 февраля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура приехал в Узбекистан после 12-летнего перерыва, сообщают сегодня местные СМИ.

По словам директора театра Набижона Мамаджанова, гастроли организованы по предложению и при содействии правительства Узбекистана. "Мы подготовили спектакль "Айкол Манас". С ним в течение недели планируем выступить на сценах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей", - сказал он.

Гастроли театра продлится до 17 февраля.