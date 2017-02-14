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Разработчики беспилотников Google увольняются из-за высоких зарплат

Источник:
http://knews.kg/2017/02/razrab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410043-ru.html

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14 февраля 2017, 17:15       Комментарии

Некоторые сотрудники подразделения Google по разработке систем для беспилотных автомобилей уволились из-за высоких зарплат, которые они получали. Об этом пишет Bloomberg.
Сотрудникам подразделения выплачивали зарплату на основе стоимости самого проекта, даже в случае, если по факту компания не приносила никаких доходов. По словам источников агентства, в 2015 году в отношении выплат сотрудникам был применён мультипликатор 16 к бонусам и акциям, которые выплачивались им в течении четырёх лет работы в компании.
В 2016 году оценка подразделения и темпы роста стали падать, в итоге из Google ушли несколько ценных сотрудников — глава отдела разработки беспилотных автомобилей Крис Урмсон основал стартап по созданию беспилотников Aurora, другие сотрудники ушли в компанию — разработчика систем для беспилотных машин Argo AI и в Otto, которая занимается созданием беспилотных грузовиков.

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