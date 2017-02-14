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Разыскиваются пропавшие без вести гражданка Казахстана и мальчик-сирота

Источник:
http://knews.kg/2017/02/razysk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410042-ru.html

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Это мошенничество, - глава ГРС об отправке граждан в Корею с измененными данными в паспорте

14 февраля 2017, 17:35       Комментарии

ГУВД Чуйской области разыскивается без вести пропавшую Алтынай Галымову, 1997 года рождения, проживающую в Казахстане, в Кызыл-Ординской области, сообщает пресс-служба ведомства.
4 февраля девушка пересекла границу через КПП "Ак-Жол" и без вести пропала.
"Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы средней длины обесцвечены, глаза карие", – говорится в сообщении.
Также разыскивается Канат Акматов, 2001 года рождения, проживающий в Чуйской школе-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
"Мальчик самовольно ушел из интерната 15 июля 2016 года и по сей день не вернулся. Приметы: рост 155-160 см, плотного телосложения, волосы темные прямые, глаза большие темно-карие, нос большой, губы прямые тонкие, лицо овальное. Был одет: спортивные штаны, футболка, синего цвета, на ногах кроссовки. Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией об этих людях, сообщить по телефонам: дежурная часть ГУВД Чуйской области 0312 43-01-27, 0557 46 46 64, 0708 01 70 59, 0554 49-25-28", – отметили в пресс-службе.

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