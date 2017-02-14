Потребуется 2,5 года на полную реконструкции дороги Бишкек - Кара-Балта

14 февраля 2017, 17:14 Комментарии

На полную реконструкцию автодороги Бишкек - Кара-Балта потребуется еще 2,5 года. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил министр транспорта Жамшитбек Калилов на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.

По его словам, работы по реконструкции планируется начать в конце апреля.

Он добавил, что стоимость реконструкции автодороги Бишкек - Кара-Балта могла бы увеличиться с $26 до $32 млн, если приняли бы требования компании China Railway № 5. Однако члены тендерной комиссии провели работу по эскалации цен, в результате чего удалось их сохранить.

Депутат Джаныбек Бакчиев отметил, что изначально тендерная комиссия вынесла решение против китайской компании China Railway № 5. Так как предполагалось, что она пыталась выиграть тендер, специально указав низкую стоимость, а затем планировала увеличить цену проекта.

На это министр ответил, что Азиатский банк развития, который является донором проекта, настоял на признании победителем именно China Railway № 5.