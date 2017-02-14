Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр    
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сегодня: коррупционер в СДПК, Бабанов идет в президенты, экстренная посадкаСегодня: коррупционер в СДПК, Бабанов идет в президенты, экстренная посадкаВ День влюбленных по Кыргызстану связали себя узами брака 175 пар -ГРСВ День влюбленных по Кыргызстану связали себя узами брака 175 пар -ГРС

Футбол: "Алаю" вручили сертификат на миллион сомов за золото чемпионата КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355395_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410039-ru.html

Похожие новости

Сертификат на автомобиль в рамках ЕАЭС будет требовать ГРС, а не таможня – ГТС

На сегодня Нацбанк продал 138 кг золота в виде мерных золотых слитков

Настольный теннис: в Бишкеке "Алматы-1" выиграл этап детского чемпионата

В Бишкеке состоится фестиваль творчества групп самопомощи пожилых людей "Вдохновение золотого возраста"

Бишкекчанка украла золотые украшения, стоимостью более четверть миллиона сомов

14 февраля 2017, 17:28       Комментарии

Мэр города Оша Айтмамат Кадырбаев вручил сертификат на миллион сомов ошскому футбольному клубу "Алай" за золото чемпионата Кыргызстана.
Как сообщили в Футбольной лиге Кыргызстана, вручение сертификата прошло в рамках чествования клуба сегодня, 14 февраля, в Ошском драматическом театре в присутствии около тысячи болельщиков.
Отметим, ошский "Алай" уже второй год подряд становится чемпионом Кыргызстана по футболу в Топ-лиге. В прошлом году Мэрия города Ош подарила команде две машины.
Вице-президент Федерации футбола Кыргызстана Канат Маматов поздравил "Алай" с очередным чемпионством и снова вручил чемпионский кубок, медали и дипломы.
Как сообщается, по итогам сезона 2016 года Футбольная лига вручила 300 тысяч сомов "Алаю" за победу в Топ-Лиге-2016, а команда "Алай-2" получила 100 тысяч сомов в качестве денежного вознаграждения за победу в Первенстве Кыргызстана по футболу Зоны "Б".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум