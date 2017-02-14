В ГРС прокомментировали заявление депутата Алмазбека Токторова

14 февраля 2017, 17:09 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В Государственной регистрационной службе прокомментировали заявление депутата Алмазбека Токторова.

Как передает пресс-служба ведомства, в ответ на сообщение, которое было опубликовано в интернете, отмечается, что в его краткой речи содержатся четыре несоответствующих действительности сообщений.

"Во-первых, он (А.Токторов) говорит, что ГРС в массовом порядке занимается подделкой паспортов. "Очень нелогичное применение слово "подделка". Согласно его словам, складывается такое ощущение, что в ГРС есть "некое оборудование", которое позволяет подделывать оригинальные паспорта. Любой трезвомыслящий человек скажет, что за бред? Во-вторых, депутат говорит, что "Есть конкретные обращения граждан по поводу выделения земель в Ноокатском районе. Там граждане Узбекистана, получив по подложным документам паспорта, получают земельные участки". На это сообщаем, что в январе текущего года жители айылного аймака Жаны-Ноокат Ноокатского района заявили о незаконной продаже 130 гектаров земли гражданам Узбекистана. В результате проверок, указанные факты не были подтверждены", - говорится в сообщении.

"В-третьих, А.Токторов сказал, что "тот же случай с участком, который продали по распоряжению вашего руководителя". Здесь он уже сказал как политик, придерживающийся принципа "было бы за что зацепиться, а дальше я уже сам". Словом, голословное обвинение. В-четвертых, А.Токторов сказал, что "внутренний аудит ГРС не работает. Есть факты, когда заплатишь деньги, и тебе за пять минут восстановят потерянный паспорт". Очень любопытно. Где это за пять минут восстановят потерянный паспорт? Тем более, если есть факты", - говорится в сообщении.