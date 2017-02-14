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В связи с ремонтом газопровода ул.Фере будет закрыта для движения автотранспорта - мэрия

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sviazi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410036-ru.html

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14 февраля 2017, 17:10       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В связи с ремонтом газопровода улица Фере будет закрыта для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Как сообщают в филиале "Бишкекгаз" компании "Газпром Кыргызстан", с 14 февраля будет закрыто дорожное движение на улице Фере к востоку от улицы Элебесова.
"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе среднего давления. Ремонт продолжится до середины марта 2017 года", - говорится в сообщении.
Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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