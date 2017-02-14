В связи с ремонтом газопровода ул.Фере будет закрыта для движения автотранспорта - мэрия

14 февраля 2017, 17:10 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В связи с ремонтом газопровода улица Фере будет закрыта для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Как сообщают в филиале "Бишкекгаз" компании "Газпром Кыргызстан", с 14 февраля будет закрыто дорожное движение на улице Фере к востоку от улицы Элебесова.

"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе среднего давления. Ремонт продолжится до середины марта 2017 года", - говорится в сообщении.

Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.