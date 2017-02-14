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В Чаткальском районе сошла лавина и накрыла проезжавшую машину

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chatkal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410035-ru.html

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МЧС КР с 14 по 19 февраля проведет принудительный спуск лавин на автодорогах страны

14 февраля 2017, 17:10       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В Чаткальском районе Джалал-Абадской области сегодня примерно в 14:45 на автодороге Ала-Бука-Жаны-Базар-Кировка сошла снежная лавина и накрыла проезжавшую машину.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, лавина объемом в 1 тыс кубометров накрыла проезжавшую автомашину "Субару-Легаси". В машине находился один водитель, который не пострадал.
В настоящий момент скорая помощь и глава отдела МЧС по Чаткальскому району отправились на место ЧС.
Напомним, накануне в Чон-Алайском районе Ошской области сошла лавина объемом в 3 тыс кубометров. Лавина накрыла проезжую часть трассы и под снегом остались две машины Дэу-Матиз и Нива. В них находилось 7 человек, которые были спасены.

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