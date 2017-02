Вокалисты группы Anaсondaz сравнили игру в World of Tanks Blitz с сексом

14 февраля 2017, 17:14 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Известная российская группа Anaсondaz выпускает новый трек "Как танк!", вдохновившись игрой World of Tanks Blitz.

Группа Anaсondaz была основана в 2009 году в Астрахани, и с тех пор участники выпустили 4 альбома и EP (мини-альбом), сняли два десятка видеоклипов, а их песни используются в популярных молодежных сериалах, среди которых "Полицейский с Рублевки", "Студенты" и другие.

Вдохновившись игрой в World of Tanks Blitz, музыканты написали трек "Как танк!", официальный релиз которого состоялся для iTunes.

"Музыка Anaсondaz – дерзкая, свежая и молодая, музыка с характером. Их стиль жизни и творчества очень близки World of Tanks Blitz, – динамичной и эмоциональной игре, – говорит Георгий Куравкин, креативный директор World of Tanks Blitz. – Нам понравилось то, как музыканты передали общий характер игрового процесса – их сравнения очень меткие и яркие. Надеемся, что игрокам Blitz окажется близко это настроение и трек сможет стать неофициальным гимном World of Tanks Blitz".

"Мы записали нормальный трек для нормальных пацанов, – рассказали вокалисты группы Артём Хорев и Сергей Карамушкин. – В песне нам хотелось передать эмоции от игры в Blitz: "Я сделаю всех вне обстоятельств, рамок, сил и границ. Это будет быстрый секс. Без обязательств. Называй его "Blitz"".

В ближайшее время трек будет доступен более чем 200 платформах по всему миру, включая Google Play Music Spotify, Yandex.Музыка и другие.

Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания была основана в 1998 году и за это время успела разработать и выпустить более 15 проектов. В настоящее время компания Wargaming работает над военной серией MMO-игр, посвященных танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Все три проекта являются частью ММО-вселенной Wargaming.net (www.wargaming.net), объединяющей миллионы игроков в глобальное сообщество варгеймеров.

В 2014 году Wargaming вышел на новые платформы, выпустив World of Tanks на Xbox 360 и World of Tanks Blitz на iOS и Android. В 2015 году состоялся релиз World of Tanks на Xbox One и World of Tanks Blitz на Windows 10. В 2016 году World of Tanks вышел на PlayStation®4, а World of Tanks Blitz — на Mac OS X.

Пресс-служба Wargaming