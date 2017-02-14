Подробности спасения 7 человек, автомобили которых накрыла лавина в Чон-Алайском районе

14 февраля 2017, 17:22 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В пресс-службе Министерства транспорта и дорог рассказали подробности спасения 7 человек, автомобили которых накрыла снежная лавина.

Вчера, 13 февраля, в 15:40 на участке дороги Дароот-Коргон – Чак – Жаштилек в местности Балтырганды сошла снежная лавина общим объемом 3 тыс кубометров. Сошедшая лавина перекрыла дорогу и накрыла два автомобиля – марки "ДЭУ Матиз" и "Нива".

По словам главного инженера ДЭП №16 Минтранса КР Канатбека Токтосунова, этот день действительно был насыщенным для снежных лавин.

"Так как до схода этой лавины на участке дороги Дароот-Коргон – Чак – Жаштилек в местности Балтырганды мы очистили другую объемом 100 кубометров, на втором километре этого же пути и направлялись на открытие дороги на 98 км автодороги Сары-Таш – Карамык, которая находится в противоположном направлении. В нашем ведении был один погрузчик и автоогрейдер. Как только мы проехали местность Балтырганды, на 300 метре я оглянулся назад и увидел, что сошедшая снежная лавина сзади нас накрыла две автомашины. Затем я позвонил начальнику ДЭП№16 Минтранса и в скорую помощь. Далее поставил в известность РОВД Чон-Алайского района. Но медики скорой помощи не ответили вовремя на мой звонок о помощи. Мы в тот же миг развернулись и подъехали к месту схода лавины и начали расчищать автодорогу, так как снежной лавиной накрыло две автомашины марки "ДЭУ Матиз" и "Нива". Очистив это место, мы вызволили из машины водителя и женщину из "Матиза", затем начали освобождать из снежного плена пассажиров "Нивы" в составе 5 человек с другими пассажирами. Всего под лавиной в машинах находилось 7 человек", - рассказал К.Токтосунов.