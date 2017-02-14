В День влюбленных по Кыргызстану связали себя узами брака 175 пар -ГРС

14 февраля 2017, 17:26 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. По данным АИС "ЗАГС" Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС, на 14 февраля текущего года по Кыргызстану зарегистрировали свой брак 175 влюбленных пар, из них 17 пар по г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.

Помимо этого, ГРС приводит статистику регистрации браков за 2016 год. По республике за 2016 год было зарегистрировано 48 тыс 936 браков. Согласно данным регистрации актов гражданского состояния, за аналогичный период 2015 года данный показатель составлял 51 тыс 858 браков, что на 2 тыс 922 больше, чем за 2016 год.