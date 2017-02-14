14 февраля 2017, 17:36 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В 2017 году планируется экспортировать в Иран более 350 тонн мяса из Кыргызстана, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По ее информации, директор Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта (ГАПИЭ) при Минэкономики КР Алымбек Орозбеков в ходе встречи с генеральным директором ОсОО "Янас" Фаррахи Масудом, ознакомился с текущим состоянием мясокомбината в с.Интернационал, Ысык-Атинского района, Чуйской области.

В целях активизации торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном, ГАПИЭ проводится активная работа по экспорту отечественных сельскохозяйственных товаров в Иран.

В частности, с июля месяца 2016 года начат экспорт баранины в Иран. В первой половине июля прошлого года в Бишкеке пребывали 2 представителя ветеринарной службы Ирана для проведения комплекса ограничительных медико-санитарных и административных мероприятий, направленных на предупреждение распространения карантинных инфекционных болезней.

"На сегодняшний день, общий объем экспортированного товара составляет порядка 150 тонн мяса в охлажденном виде. В текущем году, планируется экспортировать в Иран более 350 тонн", - отметили в Минэкономики КР.