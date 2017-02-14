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Генпрокуратура вызвала Текебаева на допрос — депутат явится в четверг

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410030-ru.html

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На депутата от СДПК возбуждено уголовное дело о коррупции

14 февраля 2017, 17:07       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Генеральная прокуратура КР вызвала лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева на допрос, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан сам депутат.
"Меня вызвали на завтра, но я объяснил, что буду занят на работе, поэтому приду в четверг. Вызван в связи с заявлением об имуществе президента на Кипре", - сказал Текебаев.
В понедельник СМИ опубликовали заявление нардепа о том, что он нашел на Кипре материалы, касающиеся имущества Алмазбека Атамбаева. Глава государства поручил Генпрокуратуре провести проверку, принять предусмотренные законодательством меры и проинформировать о них общественность и его самого.

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