Генпрокуратура вызвала Текебаева на допрос — депутат явится в четверг

14 февраля 2017, 17:07 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Генеральная прокуратура КР вызвала лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева на допрос, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан сам депутат.

"Меня вызвали на завтра, но я объяснил, что буду занят на работе, поэтому приду в четверг. Вызван в связи с заявлением об имуществе президента на Кипре", - сказал Текебаев.

В понедельник СМИ опубликовали заявление нардепа о том, что он нашел на Кипре материалы, касающиеся имущества Алмазбека Атамбаева. Глава государства поручил Генпрокуратуре провести проверку, принять предусмотренные законодательством меры и проинформировать о них общественность и его самого.