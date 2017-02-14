В День влюбленных в Кыргызстане поженились 175 пар

14 февраля 2017, 17:10 Комментарии

В День влюбленных по республике связали себя узами брака 175 пар. Об этом сообщила пресс-служба ГРС. По данным АИС "ЗАГС" Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния, по Кыргызстану 14 февраля зарегистрировали свой брак 175 пар, из них 17 пар поженились в Бишкеке.

В ГРС отметили, что по республике за 2016 год было зарегистрировано 48 тыс. 936 браков. Согласно данным регистрации актов гражданского состояния, за аналогичный период 2015 года данный показатель составлял 51 тыс. 858 браков, что на 2 тыс. 922 больше, чем за 2016 год.