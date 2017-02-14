В День влюбленных в Кыргызстане поженились 175 пар

14 февраля 2017, 17:11 Комментарии

По данным АИС "ЗАГС" Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния на 14 февраля текущего года, по Кыргызской Республике зарегистрировали свой брак 175 влюбленных пар, из них 17 пар в Бишкеке, сообщает пресс-служба ГРС.

Также ведомство приводит статистику регистрации браков за 2016 год.

"По республике за 2016 год зарегистрировано 48 тыс. 936 браков. Согласно данным регистрации актов гражданского состояния, за аналогичный период 2015 года данный показатель составлял 51 тыс. 858 браков, что на 2 тыс. 922 больше чем в 2016 году", – говорится в сообщении.