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7 человек вызволили из снежного плена благодаря подоспевшей вовремя помощи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355388_7_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410024-ru.html

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14 февраля 2017, 16:40       Комментарии

Дорожники ДЭП № 16 вызволили из снежного плена 7 человек в Чон-Алайском районе, так как вовремя оказались на месте схода лавины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.
Сегодня стали известны подробности спасения граждан, автомобили которых накрыла лавина.
Вчера, 13 февраля, в 15.40 на участке дороги Дароот-Коргон – Чак – Жаштилек в местности Балтырганды сошла снежная лавина общим объемом 3000 кубометров. Сошедшая лавина перекрыла дорогу и накрыла два автомобиля марки "ДЭУ Матиз" и "Нива".
В этот момент на месте чрезвычайного происшествия оказались дорожники.
По словам главного инженера ДЭП № 16 Канатбека Токтосунова, этот день был очень тяжелым, так как постоянно автотрассу приходилось чистить от снежной массы.
"На 2-м км дороги Дароот-Коргон – Чак – Жаштилек в местности Балтырганды мы очистили снежную лавину объемом 100 куб. м и направлялись на открытие дороги на 98-м км автодороги Сары-Таш – Карамык, которая находится в противоположном направлении. В нашем ведении был погрузчик и автоогрейдер. Как только мы проехали в местность Балтырганды, я оглянулся назад и увидел, что сошедшая снежная лавина сзади нас накрыла две автомашины", - рассказывает Токтосунов.
Дорожники сразу же стали звонить начальнику ДЭП № 16, в скорую помощь, РОВД Чон-Алайского района. Пока помощь добиралась до места ЧП, бригада развернулась и бросилась расчищать автодорогу.
"Мы прочистили себе проход и вызволили из машины водителя и женщину из " ДЭУ Матиза". Затем начали освобождать из снежного плена пассажиров "Нивы". Всего под лавиной находилось 7 человек", - сообщил Токтосунов.
Позже подоспела помощь в лице сотрудников милиции и скорой помощи. Благодаря оперативной работе дорожников люди остались в живых.

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