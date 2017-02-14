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Советник Трампа Майкл Флинн уволился из-за звонков российскому послу

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sovetn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410021-ru.html

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14 февраля 2017, 16:23       Комментарии

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Он признал, что давал неполную информацию о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря, и принес извинения Дональду Трампу. Флинна сменит генерал Джозеф Келлог, пишет русская служба "Би-би-си".
В своем заявлении об отставке Флинн признал, что в период, предшествовавший инаугурации Трампа, он из-за быстро развивавшихся событий и «по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России».
Флинн говорил с послом России в Вашингтоне в декабре. Изначально бывший армейский генерал отрицал, что темой разговоров были санкции, и вслед за ним об этом заявлял вице-президент Майк Пенс. О том же говорили в Кремле.
Позже Флинн сообщил Белому дому, что тема санкций все-таки могла обсуждаться.
Из-за звонков Кисляку Флинна подозревают в нарушении принятого в США в 1798 году Акта Логана. Он запрещает гражданам США, официально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединёнными Штатами.
Исполнять обязанности советника по национальной безопасности будет генерал Джозеф Кит Келлог, более известный как Кит Келлог, ранее занимавший пост главы аппарата Совета по национальной безопасности США.

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