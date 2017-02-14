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Вице-премьер раскритиковала исполнительскую дисциплину сотрудников Госслужбы миграции

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vitse-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410020-ru.html

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14 февраля 2017, 16:27       Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова отметила слабую исполнительскую дисциплину сотрудников Государственной службы миграции, в частности по исполнению законов, нормативных правовых актов и подготовке отчетов, сообщает пресс-служба правительства.
На заседании коллегии Госслужбы миграции вице-премьер акцентировала внимание на основных вопросах миграционной политики, которые требуют своего скорейшего решения.
"Несмотря на успехи в работе, ведомством до сих пор не определены четкие направления в решении проблем внутренней и внешней миграции. Одной из главных задач службы является оказание поддержки трудовым мигрантам, оказание квалифицированной помощи при выезде на заработки в третьи страны, обеспечение их безопасности и защита прав. Вместе с этим необходимо создавать новые рабочие места в самой республике, чтобы постепенно уровень внешней миграции снижался", – подчеркнула Чолпон Султанбекова.
Она констатировала, что в 2016 году количество граждан КР за рубежом достигло 800 тысяч человек. В основном кыргызстанцы в поисках работы выезжают в Россию и Казахстан.
"Необходимо усилить работу по выводу соотечественников из "черного списка" Федеральной миграционной службы России. Важным вопросом, требующим неотложного решения является улучшение положения этнических кыргызов, которым необходима помощь в получении гражданства, трудоустройстве, выделении земельных участков для строительства жилья, оформлении пенсии и социальных пособий. При этом на сегодня до сих пор нет точных данных о количестве этнических кыргызов, проживающих в стране", – сказала она.

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