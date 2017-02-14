Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

МЧС: перевал Отмок закрыт из-за сильного буранаМЧС: перевал Отмок закрыт из-за сильного буранаНа "Безопасный город" в Таджикистане потратили на $61 млн меньше, чем в КРНа "Безопасный город" в Таджикистане потратили на $61 млн меньше, чем в КР

Дорожники Минтранса вызволили из-под снежной лавины 7 человек

Источник:
http://knews.kg/2017/02/dorozh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410019-ru.html

Похожие новости

7 человек вызволили из снежного плена благодаря подоспевшей вовремя помощи

Копенгаген возглавил рейтинг самых комфортных городов мира

Как откапывали машины с людьми из-под снега в Чон-Алае — кадры спасения

МЧС КР с 14 по 19 февраля проведет принудительный спуск лавин на автодорогах страны

С 14 февраля МЧС приступило к принудительному спуску снежных лавин

14 февраля 2017, 16:40       Комментарии

Стали известны подробности спасения 7 человек, автомобили которых накрыла лавина в Чон-Алайском районе Ошской области, сообщает пресс-служба Минтранса.
Накануне на участке дороги Дароот-Коргон – Чак – Жаштилек в местности Балтырганды сошла снежная лавина общим объемом 3 тыс. кубов. Лавина перекрыла дорогу и накрыла два автомобиля "ДЭУ Матиз" и "Нива". На месте происшествия оказался главный инженер ДЭП №16 Минтранса Канатбек Токтосунов.
"Как только дорожники проехали местность Балтырганды, на высоте 300 метров дорожники увидели, что сошедшая снежная лавина накрыла две автомашины. Я позвонил начальнику ДЭП№16, затем в скорую помощь, потом позвонил в РОВД Чон-Алайского района. Но медики скорой помощи не ответили во время на мой звонок. Мы тут же развернулись и подъехали к месту схода лавины и начали расчищать дорогу. Мы вызволили из "Матиза" водителя и женщину, затем начали освобождать из снежного плена пассажиров "Нивы". Там находились 5 человек. Всего под лавиной в машинах находилось 7 человек", – рассказал Токтосунов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум