Дорожники Минтранса вызволили из-под снежной лавины 7 человек

14 февраля 2017, 16:40 Комментарии

Стали известны подробности спасения 7 человек, автомобили которых накрыла лавина в Чон-Алайском районе Ошской области, сообщает пресс-служба Минтранса.

Накануне на участке дороги Дароот-Коргон – Чак – Жаштилек в местности Балтырганды сошла снежная лавина общим объемом 3 тыс. кубов. Лавина перекрыла дорогу и накрыла два автомобиля "ДЭУ Матиз" и "Нива". На месте происшествия оказался главный инженер ДЭП №16 Минтранса Канатбек Токтосунов.

"Как только дорожники проехали местность Балтырганды, на высоте 300 метров дорожники увидели, что сошедшая снежная лавина накрыла две автомашины. Я позвонил начальнику ДЭП№16, затем в скорую помощь, потом позвонил в РОВД Чон-Алайского района. Но медики скорой помощи не ответили во время на мой звонок. Мы тут же развернулись и подъехали к месту схода лавины и начали расчищать дорогу. Мы вызволили из "Матиза" водителя и женщину, затем начали освобождать из снежного плена пассажиров "Нивы". Там находились 5 человек. Всего под лавиной в машинах находилось 7 человек", – рассказал Токтосунов.