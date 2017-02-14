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Подарки ко Дню святого Валентина от MegaCom

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355386_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410018-ru.html

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РСК Банк. Подарки за отправку переводов "Юнистрим"

14 февраля 2017, 16:15       Комментарии

Компания MegaCom поздравляет всех кыргызстанцев с Днем святого Валентина.
В этот день влюбленные ломают головы – что подарить своей второй половинке на праздник. Критерии идеального подарка просты - он должен быть, прежде всего, оригинальным и нужным. MegaCom предлагает на выбор несколько универсальных вариантов для подарка на 14 февраля, которые ваши любимые точно оценят.
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