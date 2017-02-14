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На дорогах Бишкека намерены установить комплексы фото- и видеофиксации

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355385_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410017-ru.html

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На некоторых перекрестках Бишкека могут установить комплексы фото- и видеофиксации вне проекта "Безопасный город"

14 февраля 2017, 16:21       Комментарии

В Бишкеке хотят установить комплексы фото- и видеофиксации вне проекта "Безопасный город". Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Дамир Сагынбаев на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.
По его словам, сейчас рассматривается установка аппаратного комплекса на некоторых проспектах в рамках отдельного проекта. На начальном этапе будут использованы средства из республиканского бюджета.
Он добавил, что ранее была создана межведомственная группа под руководством Мирлана Омуралиева. "Сейчас по городу 50% перекрестков задействованы в проекте "Безопасный город". Мы их трогать не будем", - добавил он.
По словам вице-премьер министра Жениша Разакова, на установку аппарата на одном перекрестке потребуется около 3-3,5 млн сомов.
Отметим, сегодня комитет заслушал информацию правительства о мерах, принимаемых по реализации проекта "Безопасный город".

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