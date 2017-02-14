На дорогах Бишкека намерены установить комплексы фото- и видеофиксации

14 февраля 2017, 16:21 Комментарии

В Бишкеке хотят установить комплексы фото- и видеофиксации вне проекта "Безопасный город". Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Дамир Сагынбаев на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.

По его словам, сейчас рассматривается установка аппаратного комплекса на некоторых проспектах в рамках отдельного проекта. На начальном этапе будут использованы средства из республиканского бюджета.

Он добавил, что ранее была создана межведомственная группа под руководством Мирлана Омуралиева. "Сейчас по городу 50% перекрестков задействованы в проекте "Безопасный город". Мы их трогать не будем", - добавил он.

По словам вице-премьер министра Жениша Разакова, на установку аппарата на одном перекрестке потребуется около 3-3,5 млн сомов.

Отметим, сегодня комитет заслушал информацию правительства о мерах, принимаемых по реализации проекта "Безопасный город".