На "Безопасный город" в Таджикистане потратили на $61 млн меньше, чем в КР

14 февраля 2017, 16:32 Комментарии

Проект "Безопасный город" в Таджикистане реализовали за сумму на $61 млн меньше, чем в Кыргызстане. Об этом сегодня,14 февраля, сообщила депутат Аида Салянова на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.

По ее словам, в Таджикистане этот проект был реализован за 7 месяцев и на него потратили около 24 млн долларов. В свою очередь Кыргызстан уже пять лет не может внедрить "Безопасный город", и на это требуется 85 млн долларов.

На это заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Дамир Сагынбаев ответил, что в Таджикистане проект был реализован только в Душанбе, а в Кыргызстане проект предполагается реализовать в Бишкеке, Оше и на трассе Бишкек - Каракол.