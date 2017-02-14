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Ч.Султанбекова: "Важным вопросом, требующим неотложного решения, является улучшение положения этнических кыргызов"

Источник:
http://kabar.kg/news/ch.sultan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410015-ru.html

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14 февраля 2017, 16:10       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Важным вопросом, требующим неотложного решения, является улучшение положения этнических кыргызов. Об этом вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова заявила на заседании коллегии Государственной службы миграции при Правительстве КР.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, вице-премьер-министр акцентировала свое внимание на основных вопросах миграционной политики, которые требуют своего скорейшего решения.
"Несмотря на определенные успехи в работе, ведомством до сих пор не определены четкие направления в решении проблем внутренней и внешней миграции. Одной из главных задач службы является оказание поддержки трудовым мигрантам, оказание квалифицированной помощи при выезде на заработки в третьи страны, обеспечение их безопасности и защита прав. Вместе с этим необходимо создавать новые рабочие места в самой республике, чтобы постепенно уровень внешней миграции снижался", - подчеркнула Чолпон Султанбекова.
Говоря о проблемах в данном секторе, вице-премьер-министр обратила внимание на отсутствие соответствующего миграционного контроля и учета въезда/выезда трудовых мигрантов за рубежом.
Она констатировала, что в 2016 году количество граждан Кыргызской Республики за рубежом достигло 800 тысяч человек. В основном кыргызстанцы в поисках работы выезжают в Российскую Федерацию и Республику Казахстан.
"Необходимо усилить работу по выводу соотечественников из "черного списка" Федеральной миграционной службы России. Важным вопросом, требующим неотложного решения является улучшение положения этнических кыргызов, которым необходима помощь в получении гражданства, трудоустройстве, выделении земельных участков для строительства жилья, оформлении пенсии и социальных пособий. При этом на сегодня до сих пор нет точных данных о количестве этнических кыргызов, проживающих в стране", - сказала она.
В завершение Чолпон Султанбекова отметила слабую исполнительскую дисциплину сотрудников Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики, в частности по исполнению законов, нормативных правовых актов и подготовке отчетов.
В этой связи вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова призвала руководство службы со всей ответственностью подойти к исполнению своих обязанностей и поставленных перед Государственной службой миграции целей и задач.

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