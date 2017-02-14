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Профильный Комитет ЖК дал согласие на назначение послов и Генконсула в зарубежных странах

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/profil-ny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410014-ru.html

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14 февраля 2017, 16:20       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша рассмотрел вопрос о назначении Послов и Генерального консула. Перед депутатами выступил Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев, сообщает пресс-служба ЖК КР.
Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша дал согласие на назначения:
- Джусупова Бакыта Алиевича на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Австрийской Республике;
- Мукашева Данияра Муратбековича на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Княжестве Лихтенштейн по совместительству с резиденцией в г.Женева, Швейцарская Конфедерация;
- Маматбекова Айбека Бекбоевича на должность Генерального консула в г.Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

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