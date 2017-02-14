Профильный Комитет ЖК дал согласие на назначение послов и Генконсула в зарубежных странах

14 февраля 2017, 16:20 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша рассмотрел вопрос о назначении Послов и Генерального консула. Перед депутатами выступил Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев, сообщает пресс-служба ЖК КР.

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша дал согласие на назначения:

- Джусупова Бакыта Алиевича на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Австрийской Республике;

- Мукашева Данияра Муратбековича на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Княжестве Лихтенштейн по совместительству с резиденцией в г.Женева, Швейцарская Конфедерация;

- Маматбекова Айбека Бекбоевича на должность Генерального консула в г.Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).