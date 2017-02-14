У первоклассников начались дополнительные каникулы — Минобрнауки

14 февраля 2017, 16:19 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. У первоклашек по всей республике начались дополнительные каникулы, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

"Согласно базисно-учебному плану Минобрнауки на 2016-2017 учебный год, для учащихся первых классов в республике устанавливаются дополнительные каникулы по согласованию с районными и городскими отделами образования", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что местные отделы образования вправе самостоятельно устанавливать время каникул для первоклашек в "своих" школах.

В большинстве школ Бишкека каникулы для первоклассников начались в понедельник, 13 февраля.