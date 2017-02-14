Президент и премьер обеспокоились чрезвычайными ситуациями в Кыргызстане

14 февраля 2017, 16:29 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев и премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня по-отдельности провели встречу и совещание, посвященные профилактике чрезвычайных ситуаций.

Как сообщила пресс-служба президента, Атамбаев принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. Тот проинформировал главу государства о мерах по защите населения от возможных ЧС и минимизации потенциальных рисков.

"Атамбаев отметил необходимость тщательного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера. В первую очередь важно совершенствовать меры защиты населения и объектов инфраструктуры от потенциальных рисков, усилив разъяснительную работу", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы правительства, премьер-министр провел совещание по вопросу предупреждения чрезвычайных ситуаций.

"Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость принятия профилактических мер, так как с изменением погодных условий возрастет вероятность чрезвычайных происшествий", - говорится в сообщении.

Глава МЧС рассказал премьеру, что в этом году в связи с большим количеством осадков ожидается сход оползневых и селевых масс. Будут проведены берегоукрепительные работы на руслах рек, вся необходимая техника имеется. Вместе с тем Боронов подчеркнул необходимость пополнения парка инженерной и противопожарной техники.

Он также сообщил, что в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях есть семьи, проживающие в потенциально опасных зонах схода оползней, которые необходимо переселить.

Глава правительства поручил государственным органам детально изучить потенциальные зоны природных изменений и по необходимости переселить людей в безопасные места, а также своевременно реализовать плановые мероприятия по обеспечению безопасности населения в условиях изменения погодных условий.