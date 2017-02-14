Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В 2016 году иностранцам выдано более 12 тыс. разрешений на работу в КыргызстанеВ 2016 году иностранцам выдано более 12 тыс. разрешений на работу в КыргызстанеФракция РАЖ решила выдвинуть Бабанова кандидатом в президентыФракция РАЖ решила выдвинуть Бабанова кандидатом в президенты

За минувшие сутки оперативниками изъято более 4 кг наркотиков

Источник:
http://knews.kg/2017/02/za-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410007-ru.html

Похожие новости

В Иссык-Кульской области за минувшую неделю изъято около 29 кг наркотиков

За неделю на Иссык-Куле изъято около 29 кг наркотиков

В минувшие выходные милиционеры изъяли 6 единиц оружия

В минувшие выходные правоохранители изъяли целый арсенал оружия

Раскрыты убийство, грабежи, изнасилования - таков итог минувшей недели МВД

14 февраля 2017, 16:00       Комментарии

Сотрудниками Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР проведен ряд оперативно-разыскных мероприятий в селах Кызыл-Суу и Тюп Иссык-Кульской области, результатом которых явилось изъятие более 4 кг наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.
В одном из домов села Кызыл-Суу Джети-Огузского района, у 61-летнего А.А. изъято 4 кг марихуаны.
"Так же, у жителя села Тюп, 28-летнего Б.Т. оперативники изъяли 108 грамм гашиша. Кроме того, сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОВД Кочкорского района Нарынской области проведена оперативная работа, в ходе которой в одном из магазинов села Кочкор задержан житель Иссык-Кульской области 30-летний Ы.Ч. при личном досмотре у задержанного обнаружено и изъято 160 гр гашиша. В настоящий момент первичные материалы собранные по данным фактам, переданы в следственные подразделения территориальных отделов милиции. Проводится расследование", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум