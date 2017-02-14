За минувшие сутки оперативниками изъято более 4 кг наркотиков

14 февраля 2017, 16:00 Комментарии

Сотрудниками Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР проведен ряд оперативно-разыскных мероприятий в селах Кызыл-Суу и Тюп Иссык-Кульской области, результатом которых явилось изъятие более 4 кг наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

В одном из домов села Кызыл-Суу Джети-Огузского района, у 61-летнего А.А. изъято 4 кг марихуаны.

"Так же, у жителя села Тюп, 28-летнего Б.Т. оперативники изъяли 108 грамм гашиша. Кроме того, сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОВД Кочкорского района Нарынской области проведена оперативная работа, в ходе которой в одном из магазинов села Кочкор задержан житель Иссык-Кульской области 30-летний Ы.Ч. при личном досмотре у задержанного обнаружено и изъято 160 гр гашиша. В настоящий момент первичные материалы собранные по данным фактам, переданы в следственные подразделения территориальных отделов милиции. Проводится расследование", – говорится в сообщении.