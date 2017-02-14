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Страны ЕАЭС выступают за равнодоходные цены на газ

Источник:
http://knews.kg/2017/02/strany...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410006-ru.html

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14 февраля 2017, 16:11       Комментарии

Представители госорганов и крупнейших нефтегазовых компаний Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступили за установление равнодоходных цен на газ в странах-участницах в рамках формирования общего рынка газа, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Программу формирования общего рынка газа Союза обсудили на заседании рабочей группы при Консультативном комитете по нефти и газу, в который входят представители уполномоченных органов, а также нефтегазовых компаний стран ЕАЭС (ПАО "Газпром", ПАО "Новатэк", ПАО "НК "Роснефть" и др.).
"Члены рабочей группы сошлись во мнении, что в рамках формирования общего рынка газа необходимо признать целесообразным переход к равнодоходным ценам на газ на территориях государств-членов. Кроме того, требуется заключить международный договор об определении полномочий органов Союза и уполномоченных органов государств-членов и создать межгосударственную биржу Союза, на которой можно будет торговать в рамках общего рынка газа ЕАЭС. Участники заседания также пришли к единому мнению, что критерием поддержания рыночной цены в странах Союза будет считаться предоставление сторонами национальных нормативных правовых актов, предусматривающих как государственное регулирование с обеспечением минимальной нормы рентабельности, так и прекращение государственного регулирования при продаже природного газа на внутреннем рынке", – говорится в сообщении.

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