Россия просит вернуть $37 млн по проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС

14 февраля 2017, 15:43 Комментарии

Россия просит вернуть $37 млн, направленные на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

По его словам, вопрос возвращения денег будет рассмотрен только после двустороннего аудита.

Депутат Осмонбек Артыкбаев предложил провести аудит по использованию $37 млн на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС в одностороннем порядке, на что Калиев ответил, что российская сторона может не принять данные такого аудита.

Другой парламентарий Алмамбет Шыкмаматов добавил, что уже дали поручение нанять международного аудитора. Однако правительство просит сдвинуть сроки на месяц.

Отметим, сегодня на комитете должны были заслушать информацию об итогах работы депутатской комиссии по изучению использования $37 млн совместным предприятием ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции", однако по итогам голосования его перенесли на 1 марта 2017 года.

Напомним, согласно условиям межправительственного соглашения, после денонсации документа Кыргызстан должен компенсировать российской стороне (ОАО "РусГидро") средства, которые были выделены за весь период строительства.