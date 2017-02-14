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ЕАЭС-стандарт. Автовладелец обязан испытать свое новое авто в лаборатории

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355375_ea...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410004-ru.html

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14 февраля 2017, 15:49       Комментарии

Согласно техническому регламенту, вступившему в силу 12 февраля 2016 года, в соответствии с решением коллегии ЕЭК, обязательное испытание должны проходить автомобили из третьих стран, не входящие в ЕАЭС. Однако из-за того, что ранее такая процедура не применялась, был выдержан переходный период, он длился ровно год. И с 12 февраля этого года он окончательно вступил в силу.
Согласно этому постановлению при первичной регистрации все автомобили, завозимые из третьих стран в ЕАЭС, необходимо получить свидетельство безопасности конструкции транспортного средства.
Стоит отметить, те машины, которые уже были когда-либо зарегистрированы и находятся в обращении, не обязаны иметь свидетельство. Также норма не распространяется на автомобили с эксплуатационным сроком свыше трех лет. В отношении же аккредитационных лабораторий, по словам ГРС, все в норме, через месяц можно будет получать бланки подтверждающие безопасность транспорта.
"На сегодняшний день кыргызский Центр аккредитации завершает процедуру аккредитации испытательных лабораторий. Максимум месяц - и свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства будет выдаваться в Кыргызстане. На сегодняшний день техосмотр осуществляет порядка 16 юридических лиц. Если у них испытательная база тоже будет готова, то они также могут получить аккредитацию и выдавать свидетельства", - сообщил заместитель директора департамента регистрации транспортных средств при ГРС КР Усен Касымалиев.
Большой проблемой, которая сама собой решилась, по словам начальника управления технического регламента и метрологии Султана Ахматова, заключалась в том, что не много граждан регистрировали свой транспорт.
"Относительно того, если какая-то проблематика, то она находится в другой плоскости, и это уже не в компетенции технического регламента", - сообщил он.
Многие наши граждане игнорируют норму регистрации транспорта в течение пяти дней и годами не регистрируют транспорт, добавил Ахматов. Ввиду чего накапливается незарегистрированный транспорт. Так, по статистике Государственной таможенной службы за 2014 год, с третьих стран в Кыргызстан было завезено всего 106 тысяч авто, в 2015-м количество сократилось до 2200 единиц. В 2016-м завезено всего лишь 200 автомашин, отметил Касымалиев.

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