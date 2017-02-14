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Торага ЖК и депутат парламента Великобритании обсудили дальнейшее укрепление межпарламентских связей

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/toraga-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410003-ru.html

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14 февраля 2017, 15:49       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков принял депутата Палаты лордов Парламента Великобритании, Баронессу Элисон Сьютти.
Как сообщает пресс-служба парламента КР, нна встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей и продолжения практики осуществления взаимных визитов.
Торага отметил, что посещение в последнее время кыргызских парламентских делегаций в Великобританию усиливает двусторонние отношения. За 25 лет сотрудничества Министерство Великобритании по международному развитию (DFID) оказало всемерную поддержку, как в материальном, так и в техническом плане. Ч.Турсунбеков, выразив благодарность за поддержку в разработке Стратегии развития Жогорку Кенеша до 2021 года, отметил, что данный документ уже принят парламентом. По его словам, над реализацией Стратегии работают 9 рабочих групп, каждая из которых докладывает о проделанной работе. "Надеемся на основе этого мы перейдем к новому этапу развития и укрепления парламентской демократии в стране", - отметил Торага.
Продолжая беседу о необходимости укрепления и развития двусторонних отношений, Чыныбай Турсунбеков подчеркнул о важности расширения межпарламентского взаимодействия.
Ч.Турсунбеков напомнил о состоявшемся 11 декабря 2016 году референдуме по внесению изменений в Конституцию КР. Как подчеркнул Торага, международные наблюдатели и представители Европарламента дали высокую оценку ходу проведения данных выборов и их результатам.
В свою очередь Э.Сьютти отметила, что впервые посещает Кыргызстан, который по ее мнению напоминает Шотландию, откуда она является родом. Депутат Палаты лордов Парламента Великобритании проинформировала о текущей внутриполитической ситуации и дальнейших планах Великобритании. На встрече стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по Brexit, а также по предстоящему визиту Торага ЖК в Великобританию.

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