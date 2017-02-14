Люди плохо информированы о новых правилах регистрации авто — Баратов

14 февраля 2017, 15:33 Комментарии

Ранее автовладельцы в соцсетях обеспокоились информацией о нововведениях: теперь регистрация в системе ГРС будет производиться при наличии документа, выдаваемого испытательными лабораториями (диагностическими центрами). Кабмин обещает открыть такие лаборатории через месяц.

По словам Баратова, из-за того что правительство плохо освещает свою деятельность, многие бизнесмены, занимающиеся ввозом авто в Кыргызстан, теряют сейчас большие средства.

"Люди находятся в информационном вакууме относительно работы правительства в целом. Тысячи автовладельцев узнали о новых правилах регистрации буквально за день (до их вступления в силу. - Ред.). Некто начал сеять панику... Никакой работы по осведомлению граждан власти не провели. Нужно было сначала создать условия для исполнения постановления, а уже потом приступать к его реализации", - сказал Баратов.

Он отметил, что слабая информированность населения о работе госорганов может негативно отразиться на мнении кыргызстанцев об отдельных чиновниках.

Ранее правительство заявляло, что проект постановления о новых правилах регистрации транспортных средств был согласован со всеми заинтересованными сторонами и прошел общественное обсуждение.