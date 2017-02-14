Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мар Байджиев: "Я поддерживаю выдвижение Т. Сариева кандидатом в президенты"Мар Байджиев: "Я поддерживаю выдвижение Т. Сариева кандидатом в президенты"КР все равно будет должен России $37 млн по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭСКР все равно будет должен России $37 млн по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС

Люди плохо информированы о новых правилах регистрации авто — Баратов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410002-ru.html

Похожие новости

Лаборатории для регистрации авто будут частными — Минэкономики КР

Депутаты отправили законопроект о доходах госслужащих на доработку

Лучше, чем США: Правильно ли движется Кыргызстан?

Департамент регистрации транспорта ГРС попросил передать ему здание, принадлежащее институту Госстроя

Правительство: свидетельство ЕАЭС на регистрацию авто выдается в Бишкеке, а не в Алматы

14 февраля 2017, 15:33       Комментарии

Ранее автовладельцы в соцсетях обеспокоились информацией о нововведениях: теперь регистрация в системе ГРС будет производиться при наличии документа, выдаваемого испытательными лабораториями (диагностическими центрами). Кабмин обещает открыть такие лаборатории через месяц.
По словам Баратова, из-за того что правительство плохо освещает свою деятельность, многие бизнесмены, занимающиеся ввозом авто в Кыргызстан, теряют сейчас большие средства.
"Люди находятся в информационном вакууме относительно работы правительства в целом. Тысячи автовладельцев узнали о новых правилах регистрации буквально за день (до их вступления в силу. - Ред.). Некто начал сеять панику... Никакой работы по осведомлению граждан власти не провели. Нужно было сначала создать условия для исполнения постановления, а уже потом приступать к его реализации", - сказал Баратов.
Он отметил, что слабая информированность населения о работе госорганов может негативно отразиться на мнении кыргызстанцев об отдельных чиновниках.
Ранее правительство заявляло, что проект постановления о новых правилах регистрации транспортных средств был согласован со всеми заинтересованными сторонами и прошел общественное обсуждение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум