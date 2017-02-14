Чем заполнить свободное время подростка в Бишкеке — список секций и кружков

14 февраля 2017, 15:38 Комментарии

Sputnik Кыргызстан подготовил для родителей список кружков и детских центров Бишкека. В перечне есть все, что может увлечь ребенка: от танцев, рисования и игры на музыкальных инструментах до авиамоделирования и роботехники. Также в списке указаны места, где ваше чадо могут обучить языкам, навыкам аналитического или творческого мышления.

<ul> <li>Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун"</li> <li>Учебно-методический центр "Балажан"</li> <li>Школа ментальной арифметики "Мега"</li> <li>Школа ментальной арифметики Menar</li> <li>Образовательный центр "Академия роста"</li> <li>Образовательный комплекс "Эклектика"</li> <li>Центр инновационного образования Nobelis</li> <li>Центр интеллектуального развития "Звезды"</li> <li>Школа языков British Language Centre</li> <li>Спортивно-развлекательный комплекс "Городской"</li> <li>Спортивно-оздоровительный комплекс "Локомотив"</li> <li>Спортивно-развлекательный комплекс GUM-N-ROLL</li> <li>Школа танцев CODA</li> <li>Республиканский центр детей и юношества "Сейтек"</li> <li>Детский центр "Чудо-Чадо"</li> <li>Общеобразовательный комплекс "Светоч"</li> <li>Изостудия "Радуга"</li> <li>Образовательный комплекс "Маленький гений"</li> <li>Центр детского творчества Свердловского района Бишкека</li> <li>Центр детского творчества Ленинского района Бишкека</li> <li>Центр детского творчества Октябрьского района Бишкека</li> <li>Центр детского творчества Первомайского района Бишкека</li> <li>Городской центр творчества</li> <li>Студия творчества</li> <li>Детский образовательный центр "Аккорд"</li> <li>Детский образовательный центр "Дино"</li> </ul>