Фракция РАЖ решила выдвинуть Бабанова кандидатом в президенты

14 февраля 2017, 15:52 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Парламентская фракция "Республика - Ата-Журт" решила выдвинуть Омурбека Бабанова кандидатом на выборах президента Кыргызстана, сообщил корреспонденту Sputnik депутат Максат Сабиров.

По его словам, соответствующее решение принято на заседании фракции.

"Официального выдвижения пока не было, поскольку такое решение принимается на съезде партии", - подчеркнул Сабиров.

Он добавил, что съезд "Республики" пройдет в апреле или мае.

1 декабря этого года истекает срок президентских полномочий Алмазбека Атамбаева. Дата выборов нового главы государства пока не определена. 4 февраля политическая партия "Ак-Шумкар" решила выдвинуть на высший пост в стране бывшего премьер-министра Темира Сариева. А в минувшую пятницу стало известно, что партия "Онугуу - Прогресс" выдвинет своего лидера Бакыта Торобаева.

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