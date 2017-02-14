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Мар Байджиев: "Я поддерживаю выдвижение Т. Сариева кандидатом в президенты"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409999-ru.html

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СДПК еще не обсуждала вопрос о выдвижении кандидата на пост президента Кыргызстана – Торобай Зулпукаров

14 февраля 2017, 15:34       Комментарии

Народный писатель Кыргызстана, драматург, заслуженный деятель искусств, академик Мар Байджиев поделился своей реакцией на политическое событие прошлой недели - выдвижение партией "Акшумкар" своего лидера Темира Сариева кандидатом в президенты Кыргызской Республики.
Партия распространила заявление М.Байджиева:
"Я считаю, что Темир Сариев - один из значимых политиков в стране, - говорит М. Байджиев. - Он доказал, будучи депутатом, министром, премьер-министром, что он умеет работать эффективно и ставить во главу угла народное благо. Я вообще люблю таких людей, которые говорят мало, зато конкретным делом доказывают свою компетентность и профессионализм, а Т. Сариев именно такой. Он по-настоящему деловой человек. Я всячески поддерживаю решение партии "Акшумкао". И более того, я убежден, что Сариев обязательно должен быть во власти в стране. Нам таких людей никак нельзя терять, нам надо дорожить такими ценными кадрами.
Хотел бы только пожелать, чтобы та партийная платформа, которая была озвучена на этой встрече, впоследствии, до выборов былаглубже проработана. Для того, чтобы это были идеи не на эмоциях, а выверенные, тщательно просчитанные цели и задачи будущего лидера страны. Тогда успех гарантирован.
И еще я убежден, что и нынешнюю Конституцию тоже необходимо менять. Я об этом и на конференции сказал. Когда после 2010 года приняли новый Основной закон, где в угоду парламентаризму власть в стране отдали на откуп партиям, которых не один десяток, я еще тогда сказал, что эта затея к добру не приведет. И жизнь мои опасения подтвердила. Я и Т. Сариеву сказал, что нам, кыргызстанцам, надо опираться на исторически традиционный для нашего народа курултай (всенародное собрание) в своих взглядах на управление страной".

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